Беспилотник НАТО заметили над Чёрным морем
Беспилотный разведывательный аппарат итальянских ВВС RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA 10 в настоящее время кружит над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Как утверждает источник издания, БПЛА подал сигнал 7600, что указывает на потерю двусторонней радиосвязи с базой. Вероятно, это связано с технической неисправностью.
Несколько часов назад беспилотник активировал транспондер, находясь на территории Болгарии. Предполагается, что он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии (Италия).
Ранее дрон атаковал танкер в Чёрном море. Гражданское судно STAR II принадлежало турецкой компании Statü Denizcilik.
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