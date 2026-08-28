Достижения.рф

Беспилотник НАТО заметили над Чёрным морем

Беспилотник НАТО потерял связь во время патрулирования Чёрного моря
Фото: iStock/sommersby

Беспилотный разведывательный аппарат итальянских ВВС RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA 10 в настоящее время кружит над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.



Как утверждает источник издания, БПЛА подал сигнал 7600, что указывает на потерю двусторонней радиосвязи с базой. Вероятно, это связано с технической неисправностью.

Несколько часов назад беспилотник активировал транспондер, находясь на территории Болгарии. Предполагается, что он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии (Италия).

Ранее дрон атаковал танкер в Чёрном море. Гражданское судно STAR II принадлежало турецкой компании Statü Denizcilik.

Читайте также:

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0