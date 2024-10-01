США изготовят бомбы для Украины, Японии и Болгарии

Фото: istock/petervician
Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра для поставок Украине, Японии и Болгарии. Сумма соглашения составляет 6,9 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Контракт предполагает производство и поставку боеприпасов до декабря 2035 года. В рамках этого соглашения Boeing будет заниматься изготовлением управляемых авиационных бомб, известных как Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые могут быть использованы для различных целей.
Ранее, в мае, Boeing уже получила от Военно-воздушных сил США контракт на сумму 7,5 миллиарда долларов на дооснащение боеприпасов JDAM. Этот контракт не ограничен по времени и количеству бомб, что указывает на масштабные планы США по усилению своих партнёров в области обороны.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.
Читайте также:
В Европарламенте рассказали о пророссийски настроенных депутатах
Депутат Рады Дубинский призвал Запад заменить Зеленского из-за его недоговороспособности
Обвиняемый в покушении на Трампа не признал свою вину
Ранее, в мае, Boeing уже получила от Военно-воздушных сил США контракт на сумму 7,5 миллиарда долларов на дооснащение боеприпасов JDAM. Этот контракт не ограничен по времени и количеству бомб, что указывает на масштабные планы США по усилению своих партнёров в области обороны.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.
Читайте также:
В Европарламенте рассказали о пророссийски настроенных депутатах
Депутат Рады Дубинский призвал Запад заменить Зеленского из-за его недоговороспособности
Обвиняемый в покушении на Трампа не признал свою вину
Елена Перлова