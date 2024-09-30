В Европарламенте рассказали о пророссийски настроенных депутатах

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В Европарламенте (ЕП) есть сторонники мира на Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах они продолжают поддерживать Киев. Такое заявление сделал депутат ЕП от Латвии Ивара Иябса, слова которого приводит портал Delfi.
По его словам, часть европейских законодателей в публичном пространстве говорят о всеобъемлющей поддержке Украины, однако в кулуарах ЕП призывают «о чём-то договориться» с Россией, чтобы как можно быстрее достичь мира на Украине, пусть даже на невыгодных для неё условиях.
Иябс предположил, что такие дискуссии активизировались на фоне подготовки к проведению президентских выборов в США. Он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕП есть представители, мыслящие в «трампистском» направлении.
Политик ожидает, что в скором времени риторика депутатов ЕП будет смещена в сторону России.
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Иябс предположил, что такие дискуссии активизировались на фоне подготовки к проведению президентских выборов в США. Он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕП есть представители, мыслящие в «трампистском» направлении.
Политик ожидает, что в скором времени риторика депутатов ЕП будет смещена в сторону России.
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Анастасия Чинкова