КСИР поразил склад с украинцами в Дубае

28 марта 2026, 22:37

IRIB: КСИР поразил склад с 21 украинцем в Дубае

Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские ВКС и ВМС КСИР провели комбинированную операцию по ликвидации склада систем борьбы с БПЛА в Дубае. Его цитирует IRIB. По словам военного, объект использовался для помощи армии США и был связанным с Украиной. На момент удара на складе находился 21 украинец.