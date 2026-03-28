КСИР поразил склад с украинцами в Дубае
Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские ВКС и ВМС КСИР провели комбинированную операцию по ликвидации склада систем борьбы с БПЛА в Дубае. Его цитирует IRIB. По словам военного, объект использовался для помощи армии США и был связанным с Украиной. На момент удара на складе находился 21 украинец.
Это заявление прозвучало на фоне визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее главарь киевского режима сообщал о направлении «специалистов» в ряд стран Ближнего Востока для противодействия иранским беспилотникам.
В Тегеране подчеркнули, что Украина стала законной военной целью из-за ее вмешательства в конфликт. В ответ Зеленский заявил, что не опасается угроз со стороны Ирана.
Эскалация происходит на фоне продолжающегося уже месяц противостояния между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой. Стороны регулярно обмениваются ударами. Накануне источник в силовых структурах Исламской Республики сообщил агентству РИА Новости, что Тегеран не собирается сворачивать боевые действия и готов усиливать атаки.
Читайте также: