США раскрыли, что готовятся передать Украине для ударов по России

США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата её территорий», — подчеркнула Жан-Пьер на брифинге в четверг.Она отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина, который ранее отметил, что вовлеченность НАТО в конфликт существенно меняет его характер и увеличивает риски прямого военного столкновения между Россией и альянсом.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
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Елена Перлова