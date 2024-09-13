В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

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В Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Тревога впервые прозвучала в Сумской области в 20:49 по московскому времени, затем с 21:41 мск тревога распространилась на другие регионы.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года после атаки на Крымский мост, за которой, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушные тревоги в Украине объявляются ежедневно. Представители Кремля подчеркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее США заявили, что намерены предоставить Украине все необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.США намерены предоставить Украине всё необходимое для ее самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Напомним, что удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года после атаки на Крымский мост, за которой, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушные тревоги в Украине объявляются ежедневно. Представители Кремля подчеркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее США заявили, что намерены предоставить Украине все необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.США намерены предоставить Украине всё необходимое для ее самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Елена Перлова