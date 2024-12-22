США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа

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Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на членов команды Трампа.
Согласно информации экспертов, это может привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения. Также в случае выхода Штатов из ВОЗ организация может лишиться значительной части своего финансирования, что в свою очередь, может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами.
Летом 2020 года Трамп, будучи главой Соединенных Штатов, направил в конгресс официальное уведомление о выходе государства из ВОЗ. Но процесс выхода не был завершен, так как действующий американский лидер Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в организацию.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Летом 2020 года Трамп, будучи главой Соединенных Штатов, направил в конгресс официальное уведомление о выходе государства из ВОЗ. Но процесс выхода не был завершен, так как действующий американский лидер Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в организацию.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова