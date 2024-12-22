Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)
Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Отмечается, что Штаты могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине. В материале говорится, что подобный вариант будет привлекательным как для российского лидера Владимира Путина, так и для Дональда Трампа.
Республиканский политик неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Республиканский политик неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова