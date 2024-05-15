США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot

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Белый дом может отправить Украине еще одну батарею Patriot. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Администрация [президента США Джо] Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину», — сообщает издание .Стоит отметить, что эти действия Штатов направлены на удовлетворение потребности Киева в системах противовоздушной обороны.
Помимо этого, над планами по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО работают союзники Киева в Европе.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для ВС РФ законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Алина Юрчак