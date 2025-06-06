Reuters: в администрации Трампа провели совещание из-за конфликта с Маском
В администрации президента США Дональда Трампа провели совещание из-за конфликта американского лидера с предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет Reuters.
Источники агентсво отметили, что в ходе совещаний чиновники обсуждали последствия заявлений Маска.
Напомним, что в четверг предприниматель обвинил Трампа в связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Президент якобы фигурирует в файлах, которые последний должен был предоставить в рамках уголовного дела о сексуальной торговле детьми. На фоне этого американский лидер назвал Илона Маска сумасшедшим.
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