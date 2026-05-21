США могут применить новое оружие на Ближнем Востоке
Два эсминца Военно‑морских сил (ВМС) США, действующие в зоне ответственности Центрального командования ВС США (охватывающей Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку), оснащены современными лазерными установками. Об этом сообщает The War Zone.
Судно USS Spruance присутствует в составе авианосной ударной группы Abraham Lincoln, а USS John Finn несет боевое дежурство в Индийском океане. Оба эсминца оборудованы лазерной установкой ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). Система предназначена для дезориентации беспилотников, нейтрализации камер и датчиков разведывательных систем, подавления сенсоров на кораблях, подводных лодках, пилотируемых воздушных судах и дронах.
Согласно данным портала, на текущий момент ВМС США разместили оружие направленной энергии уже на девяти кораблях, продолжая расширять применение подобных технологий в оперативной обстановке.
