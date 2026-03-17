Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта
За подготовку покушения на одного из чиновников Минстроя Запорожской области жителя Мелитополя приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Следствие установило, что в 2022 году фигурант вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами. В рамках участия в группировке он прошел обучение по сборке самодельных взрывных устройств (СВУ), подобрал место для совершения теракта, передал соответствующую информацию куратору с Украины, извлек из тайника компоненты и изготовил СВУ.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. На допросе мужчина признался в содеянном.
Читайте также: