Дипломат опроверг информацию о якобы пребывании лидера Ирана на лечении в РФ
Посол Ирана в Москве Казем Джалали отверг сообщения о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится на лечении в России.
Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа выражают сожаление в связи с агрессией против Ирана. Противостояние Америки и Израиля с Ираном продолжается уже третью неделю. Стороны продолжают обмениваться ударами.
«Сегодня новость о переводе верховного лидера революции в Россию для лечения - это новая психологическая война», — написал дипломат в соцсети X.
Перед этим Иран поразил пять американских самолетов-заправщиков в Саудовской Аравии.