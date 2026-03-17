Дипломат опроверг информацию о якобы пребывании лидера Ирана на лечении в РФ

17 марта 2026, 22:45

Дипломат Джалали: Верховный лидер Ирана Хаменеи не лечится в России

Посол Ирана в Москве Казем Джалали отверг сообщения о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится на лечении в России.





Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа выражают сожаление в связи с агрессией против Ирана. Противостояние Америки и Израиля с Ираном продолжается уже третью неделю. Стороны продолжают обмениваться ударами.





«Сегодня новость о переводе верховного лидера революции в Россию для лечения - это новая психологическая война», — написал дипломат в соцсети X.