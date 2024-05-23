Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
США примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаниях в комитете палаты представителей, сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — подчеркнул Блинкен.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штатам придется кардинально пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления в силу закон об иноагентах.
Помимо этого, глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен отметил, что Вашингтон может наложить санкции на Тбилиси, если принятый парламентом проект останется прежним, а руководство продолжит нападки на Евросоюз и других партнеров.
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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