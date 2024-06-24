США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России

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Генерал ВВС США Чарльз Браун отправится в Африку, чтобы обсудить возможность сохранения американских войск на континенте.
Это происходит после того, как Нигер принял решение заменить американских военных на сотрудничество с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что Вашингтон ищет альтернативные планы для своего присутствия в Африке на фоне успехов России.
Он отметил, что укрепление этих отношений может позволить США использовать ресурсы и возможности, которые были у них в Нигере.
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«Вижу некоторые перспективы. В Западной Африке есть страны, с которыми у нас уже налажено сотрудничество», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.
Он отметил, что укрепление этих отношений может позволить США использовать ресурсы и возможности, которые были у них в Нигере.
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Артем Кузьмин