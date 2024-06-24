Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России

США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России

Reuters: генерал Браун поедет в Африку обсудить сохранение сил США на континенте
24 июня 2024, 12:36
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

Генерал ВВС США Чарльз Браун отправится в Африку, чтобы обсудить возможность сохранения американских войск на континенте.
Это происходит после того, как Нигер принял решение заменить американских военных на сотрудничество с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что Вашингтон ищет альтернативные планы для своего присутствия в Африке на фоне успехов России.

«Вижу некоторые перспективы. В Западной Африке есть страны, с которыми у нас уже налажено сотрудничество», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.


Он отметил, что укрепление этих отношений может позволить США использовать ресурсы и возможности, которые были у них в Нигере.

Читайте также:

Экс-офицер армии США Беннет направит послу данные об обстреле Севастополя

В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни

В США раскритиковали удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
#сша
#сотрудничество
#данные
#страны
#всу
#удар
#нигер
Обстрел Севастополя и теракты в Дагестане назвали ответом на предложения Путина о мире
В Беларуси назвали атаки на Крым и Дагестан ответом на предложения Путина о мире
24 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/shironosov

Советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский назвал атаки на Крым и Дагестан ответом на предложения Путина о мире. Об этом он написал сегодня, 24 июня, в своем телеграм-канале, отметив, что синхронность преступлений в праздник Святой Троицы говорит об одном центре управления этими атаками.
Шпаковский также добавил, что противник тем самым хочет дестабилизировать обстановку в России, распространить панику и протестные настроения, на почве якобы «неспособности» власти обеспечить безопасность. По словам советника, случившееся накануне следует расценивать как ответ на недавние мирные предложения президента России Владимира Путина.

«Враг своих целей не достигнет. Внутренняя консолидация российского общества вокруг идеи победы нарастает. Каждая невинная жертва будет отомщена», – резюмировал Александр Шпаковский.

Читайте также:

Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь

На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ

Жена убитого террористами в Дербенте священника рассказала о нападении
#безопасность
#белоруссия
#посольство
#теракт
#обстрел
#севастополь
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ оценили слова Риттера о распаде НАТО после проигрыша Украины
24 июня 2024, 11:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин оценил предположения экс-разведчика корпуса морской пехоты США Скотта Риттера о возможном распаде НАТО после того, как Россия выйдет из украинского конфликта победителем.
Напомним, ранее Риттер заявил, что НАТО фактически распадется после победы России в украинском конфликте.

«Не приведены аргументы и механизмы распада НАТО. Только глубокое знание ключевых структур и механизмов деятельности НАТО может позволить прогнозировать дальнейшее поведение военного альянса, в частности, распад НАТО», — пишет Гарифуллин в статье для argumenti.ru.

Он также отметил, что Риттер представил только историко-поверхностную информацию, из которой прогнозирует судьбу НАТО, однако предсказания Риттера вселяют оптимизм и надежды для России, добавил Гарифуллин. По его словам, подобных Риттеру экспертов становится всё больше.

При этом недооценивать силу НАТО не стоит, так как блок еще обладает мощным потенциалом для агрессивной экспансии по всему миру, заключил специалист.


Читайте также:

Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

«Они лжецы»: на Западе сделали громкое заявление о «мирных» целях НАТО

В Британии возложили ответственность на НАТО и ЕС в конфликте на Украине
#сша
#президент
#заявление
#ес
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»
24 июня 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Летчик Ка-52 «Аллигатор», Герой России подполковник Роман Кобец, рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из поврежденного вертолета, подбитого украинским ПЗРК.
«Нам пришлось активировать систему катапультирования на вертолете. Мы стали ее испытателями. Сильный удар, вибрация, все индикаторы горят, ведомый сообщает: "по вам работают". Мы поняли, что вертолет уже поражен и лететь дальше невозможно, он был полностью неуправляем и разрушался в воздухе. Решение катапультироваться было принято за считанные секунды», — поделился Кобец.
Пилоты покинули вертолет на высоте около 100 метров. Кобец отметил, что система катапультирования, как и сам Ка-52, предельно просты в управлении.

Читайте также:

«РВ»: опубликовано видео катапультирования из «Аллигатора» Ка-52 после поражения ракетой

Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
#видео
#вертолёт
#удар
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-офицер армии США Беннет направит послу данные об обстреле Севастополя
24 июня 2024, 11:21

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил RT, что планирует направить американскому послу в России данные об обстреле с украинской стороны пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.
«В данный момент он собирает отчёт о военных преступлениях против граждан России со стороны США, совершённых руками военнослужащих ВСУ. В документ войдут в том числе свидетельства об обстреле Севастополя», — пишет RT.

Беннет планирует добиться расследования совершённого ВСУ теракта, а также ответа от американских властей за их участие в военных преступлениях, которые совершались украинскими военными с использованием оружия США.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

Читайте также:

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Львова-Белова: Пятеро пострадавших в Севастополе детей в тяжёлом состоянии
#сша
#минобороны рф
#данные
#город
#человек
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева
Financial Times: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия
24 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/butenkow

В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку ЕС оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Согласно информации источника, юридическое решение, которое нашел Европейский союз, возможно, сможет обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран «Большой семерки». Уточняется, что Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции Евросоюза, в соответствии с которыми российские активы заморожены, однако данные санкции должны продлеваться единогласно странами-членами ЕС каждые полгода.

Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС предложил Венгрии соглашение, схожее с тем, которое достигли с Североатлантическим альянсом: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах блока по поддержке киевского режима в обмен на неналожение вето на исходящие инициативы. Примечательно, что Будапешт от этого отказался.

Читайте также:

Венгрия не наложит вето на поставки оружия Киеву за счёт Европейского фонда мира

В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине

В Австралии признали проблемы с использованием российских активов
#санкции
#помощь
#соглашение
#данные
#поставки
#ес
#венгрия
#активы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
24 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/Naeblys

Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости.
С данной инициативой выступил депутат Госдумы Петр Толстой. Следует отметить, что в настоящее время подобные меры в Уголовном кодексе не предусмотрены.

Законопроект предполагает, что организация незаконного въезда, пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их транзита карается лишением свободы на срок до 5 лет. Если это же преступление совершит группа лиц или должностное лицо, в таком случае предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали семнадцать человек, которые организовали канал нелегальной миграции.

Читайте также:

Врачи клиники в Подмосковье организовали канал нелегальной миграции с Украины

В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции

В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев
#преступление
#мвд
#фсб
#человек
#законопроект
#рф
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Токаев выразил соболезнования Путину после теракта в Дагестане
24 июня 2024, 08:02

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования после терактов в Дагестане. Об этом пишет пресс-служба казахского лидера.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — передаёт пресс-служба президента Казахстана его слова.

Токаев также предложил поддержку в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Кроме того, лидер Казахстана подчеркнул, что его страна решительно осуждает подобные деяния и считает необходимым развивать многостороннее сотрудничество для борьбы с терроризмом в рамках ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

Напомним, в воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Читайте также:

Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь

В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА

Глава Дагестана раскрыл число погибших полицейских и гражданских
#сотрудничество
#дпс
#пост
#соболезнования
#храмы
#лидер
#оон
#шос
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскритиковали удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Конгрессвумен Грин осудила удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
24 июня 2024, 07:20

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Удар ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе не должен был случится. Так считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала Грин в своей соцсети Х.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.

По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

Читайте также:

Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Львова-Белова: Пятеро пострадавших в Севастополе детей в тяжёлом состоянии

Захарова назвала обстрел ВСУ Севастополя ритуальным преступлением
#сша
#россия
#граница
#минобороны рф
#соцсети
#спутник
#правительство
#данные
#боеприпасы
#всу
#обстрел
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию
В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию на фоне терактов
24 июня 2024, 06:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси прокомментировал теракт в Дагестане, передает РИА Новости.
Хаяси подчеркнул, что Япония собирает информацию о происходящем в России, в том числе о теракте в Дагестане, и анализирует данные.

«Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», – призвал он.

Представитель японского правительства добавил, что нет информации о повреждении имущества японцев в результате нападения в Дагестане, а также о раненых или погибших японцах не поступала.

Ранее в Дербенте был завершен активный этап контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане на фоне терактов в Махачкале и Дербенте.

Читайте также:

Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь

В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА

В Дагестане объявили о трехдневном трауре
#япония
#поездки
#дагестан
#теракт
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф