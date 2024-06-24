В США раскритиковали удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

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Удар ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе не должен был случится. Так считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала Грин в своей соцсети Х.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.
По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.
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