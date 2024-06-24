В США раскритиковали удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю, в результате пятеро человек погибло, более 120, в том числе 27 детей, – пострадало. Какой ответ пообещала Москва и как отреагировал Пентагон – в материале «Радио 1».