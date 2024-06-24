Экс-офицер армии США Беннет направит послу данные об обстреле Севастополя

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Экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил RT, что планирует направить американскому послу в России данные об обстреле с украинской стороны пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.
«В данный момент он собирает отчёт о военных преступлениях против граждан России со стороны США, совершённых руками военнослужащих ВСУ. В документ войдут в том числе свидетельства об обстреле Севастополя», — пишет RT.
Беннет планирует добиться расследования совершённого ВСУ теракта, а также ответа от американских властей за их участие в военных преступлениях, которые совершались украинскими военными с использованием оружия США.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.
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