В США заявили о новом пакете санкций против России

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США на следующей неделе введут новый пакет санкций против России. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает РИА Новости. По ее словам, ограничения затронут, в том числе, посредников в третьих странах.
«На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах», — отметила она.Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе, а Вашингтон портит отношения с Пекином.
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