США начали разработку новой ядерной боеголовки впервые за 40 лет
ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) начали работу над ядерной боеголовкой W93/Mk7. Это первый подобный проект за почти четыре десятилетия.
Инициатива вписывается в масштабную программу модернизации морской части ядерной триады страны. Как сообщает издание Interesting Engineering, новая боеголовка должна прийти на смену устаревшим элементам арсенала. W93/Mk7 спроектируют так, чтобы она подходила для перспективных ракет, размещаемых на подводных лодках. Этот шаг — элемент обширной программы обновления морских ядерных сил, что отражено в документах стратегического планирования закупок ВМС (PAE SSP).
Разработка идёт параллельно с обновлением подводного флота. США постепенно заменяют подлодки класса «Огайо» на субмарины нового поколения «Колумбия». Кроме того, по информации СМИ, боеголовку W93/Mk7 планируют применять и на британских стратегических подлодках следующего поколения класса «Дредноут».
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