30 июня 2026, 02:06

IE: США начали разработку новой ядерной боеголовки впервые за 40 лет

Фото: istockphoto/Allexxandar

ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) начали работу над ядерной боеголовкой W93/Mk7. Это первый подобный проект за почти четыре десятилетия.