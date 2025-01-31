Трамп ​приказал странам БРИКС отказаться от попыток заменить доллар

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес стран БРИКС, настаивая, чтобы те забыли о попытках заменить доллар в международной торговле. Трамп сделал этот призыв в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул: страны БРИКС не должны создавать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве альтернативы американскому доллару. В противном случае президент США готов ввести им стопроцентные пошлины на товары.
Американский лидер заявил, что не допустит, чтобы страны БРИКС продолжали продавать свою продукцию на американском рынке, если они будут настаивать на отказе от доллара.
Любая страна, которая проигнорирует предупреждение Трампа, по его словам, должна сказать «Привет, пошлины, и прощай, Америка».
Ранее Американские СМИ выразили опасение, что США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС. К тому же, глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью.
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Американский лидер заявил, что не допустит, чтобы страны БРИКС продолжали продавать свою продукцию на американском рынке, если они будут настаивать на отказе от доллара.
«Мыслям о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец. (...) Они могут пойти и найти другую страну-простофилю. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще», — заявил он.
Любая страна, которая проигнорирует предупреждение Трампа, по его словам, должна сказать «Привет, пошлины, и прощай, Америка».
Ранее Американские СМИ выразили опасение, что США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС. К тому же, глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью.
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Мария Моисеева