Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары

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Канада введет 25% пошлины на товары из США после указа американского президента Дональда Трампа сделать аналогичные обложения на канадскую продукцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму 155 миллиардов долларов», — написал Трюдо на своей странице в соцсети X.
Данное решение было принято сразу после подписанного указа Дональдом Трампом о 25% пошлинах на товары из Канады. Также под это обложение попала продукция из Мексики. Уже на товары из Китая будут распространяться пошлины в 10%.
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Иван Мусатов