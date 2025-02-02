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Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада введет 25% пошлины на товары из США после указа американского президента Дональда Трампа сделать аналогичные обложения на канадскую продукцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.


«Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму 155 миллиардов долларов», — написал Трюдо на своей странице в соцсети X.

Данное решение было принято сразу после подписанного указа Дональдом Трампом о 25% пошлинах на товары из Канады. Также под это обложение попала продукция из Мексики. Уже на товары из Китая будут распространяться пошлины в 10%.

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Бывший глава ФБК* Волков** должен приставам почти 240 тысяч рублей
02 февраля 2025, 06:01

Леонид Волков** (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывший руководитель «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** задолжал приставам почти 240 тысяч рублей. Об пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов и судебных документов.
По информации агентства, Волков** не оплатил пять административных штрафов на сумму в 170 тысяч рублей. Также приставы хотят взыскать с него почти 70 тысяч в рамках налоговых обложений и сборов. К тому же Волков** задолжал исполнительный сбор в 2100 рублей. В общей сложности он обязан выплатить государству 239 406 рублей.

Леонид Волков** в 2022 году был объявлен в розыск на территории РФ. Сам же он в 2023 году заявлял, что проживает в Литве последние 3,5 года.

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Леонид Волков** включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также является иноагентом
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#финансирование
#долги
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Мексика ответит США за введенные Трампом пошлины
Шейнбаум: Мексика обещает ответить США после введение пошлин на товары из страны
02 февраля 2025, 05:01

Фото: iStock/diegograndi

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ответные меры в отношении США после введения пошлин на продукцию страны. Об этом глава государства заявила на своей странице в соцсети Х.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — пишет Шейнбаум.

Реализация ответных мер была доверена министру экономики Мексики Марсело Эбрарду. При этом президент уточнила, что ее страна продолжает сотрудничество со Штатами и не желает конфронтации с США. Также она высказалась о незаинтересованности американских властей в борьбе с фентанилом. По словам Шейнбаум, на улицах крупный городов США продолжается продажа наркотиков, которой никто не препятствует.

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Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики
02 февраля 2025, 02:42

Фото: iStock/rarrarorro

Дональд Трамп заявил, что причинами введения пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики являются наркотики и Мигранты. Об этом написал сам президент США в соцсети Truth Social.
«Это было сделано <...> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые убивают наших граждан, включая фентанил. Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента - обеспечивать безопасность всех нас», — написал Трамп.

Также в своем сообщении американский лидер уточнил, что размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%. При этом на энергоресурсы последних пошлины будут в размере 10%. Такой же дополнительный тариф введен на все товары из Китая.

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#канада
#китай
#наркотики
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CNN: Трамп ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики
02 февраля 2025, 01:48

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.
«Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу», — заявили на телеканале.

Импортные пошлины на продукцию из Канады и Мексики составят 25%. Товары из Китая будут облагаться пошлинами в 10%.

Ранее «Радио 1» писало о намерении Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Евросоюза. Как объяснил сам американский президент, это будет сделано из-за «ужасного отношения» Брюсселя к Вашингтону.

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#дональд трамп
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В Европе признали необходимость российского газа для ЕС
Il Sussidiario: Европе будет выгодно возобновить поставки газа из РФ
02 февраля 2025, 00:07

Фото: iStock/Cylonphoto

Возобновление поставок российского газа станет выгодным для Европы, но осуществить это является проблемой после подрыва «Северных потоков». Об этом пишут в Il Sussidiario.
«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — сообщают в итальянской газете.

Авторы текста отметили, что прекращение поставок газа через Украину навредило больше Киеву и ЕС, чем России. При этом обеспечить возобновление передачи голубого топлива для Европы является проблемой на фоне подорванных «Северных потоков».

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Адвокат обманул пенсионерку, пообещав спасти внука от статьи за наркотики
01 февраля 2025, 20:02

Фото: iStock/Diy13

В Казани будут судить адвоката из Ростова Андрея Тараненко, который обманул местную пенсионерку на сумму до полумиллиона рублей, пообещав спасти ее внука от статьи за хранение наркотиков. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.
«Внук пенсионерки из Татарстана поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека», — пишет издание.
Отмечается, что как только бабушка перевела деньги адвокату, тот перестал выходить на связь.

В итоге адвоката задержали полицейские.

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#ростов
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Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался после продолжительной болезни
01 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock/Tatiana rico

Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался в возрасте 81 года от тяжёлой болезни. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на канцелярию федерального главы государства.
Отмечается, что политика не стало в субботу утром на 82 году жизни после непродолжительной, но тяжёлой болезни.

Кёлера избрали главой государства 23 мая 2004 года, после переизбрали в 2009 году, а в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом для этого послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы ФРГ.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо вдове бывшего главы государства Еве Луизе Кёлер. Он подчеркнул, что власти страны благодарны работе Кёлера на посту девятого президента Германии.

Также в письме президент отметил, что Кёлер был практически неизвестен широкой публике на момент избрания. Однако он быстро завоевал большое признание и симпатию у народа.

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#болезни
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Дмитрий Медведев ответил одной «дегенеративной европейской твари»
Дмитрий Медведев ответил сенатору из Чехии Немцовой
01 февраля 2025, 14:20

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания «дегенеративной европейской твари». Так он назвал чешского депутата Мирославу Немцову.
Ранее сенатор из Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда. Она также высказала пожелание, чтобы россияне не праздновали годовщину прорыва и снятия блокадного кольца, а вновь испытали нечто подобное.

Медведев назвал ее слова выходящими за границы русофобии, к которой все граждане России давно уже привыкли. Он также пожелал Немцовой и ее единомышленникам «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны», вероятно, желая напомнить ей о русских танках, вошедших в столицу Чехии в 1968 году.

Политик также добавил, что сначала не хотел комментировать данное высказывание как слова не вполне психически адекватного человека. Однако, посетив родной город в дни, когда отмечается годовщина снятия блокады, не смог удержаться.

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#россияне
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#санкт-петербург
#блокада ленинграда
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Стало известно, кто мог готовить покушение на Путина
Ветеран «Альфы» Гончаров: покушение на Путина могло готовить ЦРУ
01 февраля 2025, 13:56

Фото: iStock/pedrosala

Покушение на президента России Владимира Путина могло готовить ЦРУ, так как у США умеют решать проблемы лишь двумя способами: цветными революциями и убийствами. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, бывший американский лидер Джо Байден действительно мог рассматривать такой вариант, чтобы как минимум оказать давление на президента России, потому что для США выгоднее, когда в Кремле находится кто-то, похожий на Михаила Горбачева или Бориса Ельцина.
«ЦРУ является террористической организацией, потому что исповедует одно — если им не нравится какой-то руководитель страны, они действуют двумя способами. Если Майдан по украинскому сценарию не получается, то ЦРУ идет на убийство. Как начинали с Фиделя Кастро — с его отравленной сигарой», — поделился ветеран «Альфы».
Однако Гончаров добавил, что американская сторона не станет предоставлять никаких доказательств подготовки покушения на Путина.
«Вам не скажет наша Федеральная служба охраны, если даже что-то было. А у ФСО лучшая организация по охране президентов мира. Я не сомневаюсь, что все покушения или поползновения всегда заканчивались бы одним — это было бы пресечено в самом зародыше», — резюмировал он.
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