В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине

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В период ожидания возможного применения Россией ядерного оружия против Украины, США рассматривали вариант ответного неядерного удара.
Об этом 10 марта пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.
Представители администрации отметили, что ответ США должен быть неядерным. Тем не менее, они также подчеркнули, что требуется сила реакции, возможно, вплоть до обычной атаки на подразделения, которые могли бы применить ядерное оружие.
Ранее телеканал CNN сообщил, что с конца 2022 года США готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя Вашингтон не располагал разведданными, подтверждающими мобилизацию ядерных сил РФ.
Источники также утверждали, что администрация президента США разработала план действий в случае «ядерной паники», включая ответные меры на подготовку к применению ядерного оружия и действия в случае реального ядерного удара.
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Представители администрации отметили, что ответ США должен быть неядерным. Тем не менее, они также подчеркнули, что требуется сила реакции, возможно, вплоть до обычной атаки на подразделения, которые могли бы применить ядерное оружие.
Источники также утверждали, что администрация президента США разработала план действий в случае «ядерной паники», включая ответные меры на подготовку к применению ядерного оружия и действия в случае реального ядерного удара.
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Артем Кузьмин