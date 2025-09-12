Дональд Трамп теряет терпение из-за России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить давление на Москву
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News признал, что его терпение в отношении урегулирования украинского конфликта на исходе. Глава Белого дома подтвердил готовность изменить подход и увеличить давление на Россию, чтобы заставить её пойти на переговоры с Киевом.
В ходе интервью Трамп прямо заявил:
«Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро», — отвечая на вопрос о своём терпении к позиции Москвы.Президент США также охарактеризовал этот конфликт как единственный, который ему не удалось завершить.
Об этом сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало через месяц после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске, где лидеры обсуждали пути деэскалации.
Ранее европейские союзники смогли убедить Вашингтон занять более жёсткую позицию в отношении Москвы. Как сообщает Politico, теперь американская администрация готова рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России. Несмотря на смену риторики, Москва продолжает выступать за дипломатическое решение и не отказывается от продолжения переговоров.