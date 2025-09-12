Дональд Трамп теряет терпение из-за России и Украины

12 сентября 2025, 23:36

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить давление на Москву

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News признал, что его терпение в отношении урегулирования украинского конфликта на исходе. Глава Белого дома подтвердил готовность изменить подход и увеличить давление на Россию, чтобы заставить её пойти на переговоры с Киевом.





В ходе интервью Трамп прямо заявил:





«Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро», — отвечая на вопрос о своём терпении к позиции Москвы.