США намерены мониторить СМИ в Сербии

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Посольство США намерено мониторить СМИ в Сербии.
Для этого уже подыскивается подрядчик, с помощью которого ведомство намерено получить доступ к базе данных с расшифровками основных информационных программ.
Также сообщается, что США намерены повлиять на снижение явки на предстоящих выборах президента России.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию.
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«Посольству нужна возможность осуществлять поиск по всеобъемлющей базе данных расшифровок указанных передач по ключевым словам на своё усмотрение, а не в базе данных, составленной из отрывков, относящихся к определённому набору ключевых слов, заданных заранее», — приводит RT уточнение сообщение посольства.
«Администрация Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах в РФ, сообщает Служба внешней разведки. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам России игнорировать выборы», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию.
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Мелисса Тимофеева