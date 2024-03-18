США намерены обсудить с Россией и КНР вопросы контроля над вооружениями

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Соединённые Штаты прямо сейчас готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему переговоров с США о стратегической стабильности. Российский лидер назвал эти разговоры предвыборной демагогией. Он указал, что США с одной стороны призывают к поражению России, а с другой стороны якобы хотят вести с ней переговоры, что выглядит абсурдно и является невозможным. Путин также напомнил, что США по-прежнему блокируют предложение России о предотвращении размещения оружия в космосе, которое лежит в Белом доме уже 15 лет.
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Александр Бойцов