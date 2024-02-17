США передадут Эстонии $500 тысяч из конфискованных средств РФ в пользу Украины

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США передадут Эстонии практически 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, на восстановление Украины. Об этом информирует пресс-служба эстонского Минюста.
«Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередач Украины», — сказано в сообщении.В ведомстве объяснили, что преступники пытались продать в РФ шлифовальный станок, который якобы можно было использовать в оборонных программах.
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Алина Юрчак