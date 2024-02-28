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Стало известно о призывах конгрессменов США к диалогу по Украине

Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры
28 февраля 2024, 10:04
Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Все больше сенаторов-республиканцев приходят к выводу, что украинский конфликт нужно завершить путем переговоров с РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных законодателей.

Авторы материала заявляют, что несколько месяцев назад мысль о диалоге с Россией не пользовалась популярностью среди конгрессменов. Но сейчас все больше политиков считают, что украинский конфликт должен закончиться мирным путем.

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — заявил зампред сенатского комитета по разведке Марко Рубио, республиканец от Флориды.

Журналисты отметили, что правительство Штатов до этого несколько раз говорило, что вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта должен быть решен, исходя из позиции Украины.

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#конфликт
#журналисты
#правительство
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В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в марте
Володин перечислил законы, вступающие в силу в марте 2024 года
28 февраля 2024, 11:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Государственная система экологического мониторинга появится в России 1 марта. Она будет информировать органы власти и россиян о состоянии окружающей среды, что позволит оперативно предотвращать угрозы.

В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания. Власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, в котором будут фигурировать перечень и целевые значения показаний, характеризующих доступность и безопасность перевозок.

Также в начале марта будут внесены изменения в требования к маркировке винодельческой продукции. С этого момента на этикетке будут указаны данные о её виде, производителе и сорте винограда. При этом шрифт надписи должен быть контрастным и легкочитаемым.

С 1 марта изменятся требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определены размеры вольеров и аквариумов, а также перечень действий в случае заболевания животного в зоомагазинах.

Кроме того, со 2 марта в России изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Теперь их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. В настоящее время срок страхования начинался от трёх месяцев.

Вместе с тем, ожидается расширение числа некоммерческих организаций, имеющих право на получение господдержки. Изменения вступят в силу 8 марта. Под нововведение попадут компании, которые осуществляют работу в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, вопросов безнадзорных животных.

Начиная с 19 марта россияне смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Сделать это можно будет на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал «Госуслуг».

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#госдума
#закон
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#вячеслав володин
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«Зловещее зрелище»: Медведев прокомментировал заявление Макрона о России
Медведев: примеры разложения мозгов западных политиков появляются ежедневно
28 февраля 2024, 11:04

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики каждый день демонстрируют «трупное разложение мозгов». Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить европейские войска на Украину.
Медведев отметил, что лидеры западных стран в дату начала спецоперации совершили «театральные визиты» на Украину, чтобы отвлечь своих граждан от имеющихся проблем в собственных странах. По его словам, это забавное, но зловещее зрелище.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — пишет Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он считает, что примеры «трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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«Москва заставила ненавидеть»: Карлсон сравнил Россию и США
Карлсон: красота Москвы заставила ненавидеть американских чиновников
28 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
«Этот город гораздо красивее любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров», — сказал Карлсон.

По его словам, он рос в США в то время, когда там еще были красивые и безопасные города, однако сейчас их уже не осталось. Журналист считает, что местные губернаторы, мэры и президент должны нести ответственность за это.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Ему также удалось погулять по Москве, зайти в метро, в гипермаркет и в ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка». Тогда он отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.

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#интервью
#ресторан
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Захарова: угрозы о нейтрализации Калининграда – часть информационной войны
28 февраля 2024, 10:12

Фото: сайт МИД РФ

Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта России и НАТО является элементом информационной войны. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт с Альянсом.

Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что ни Линкявичюс, ни кто-либо другой, придерживающийся такой же позиции, не имеет полномочий для реализации своих слов. Таким образом, все эти громкие заявления, по мнению представителя МИД РФ, являются часть информационной войны или пиара.

Она добавила, что для осуществления таких планов в государствах есть главы, министры обороны, министры иностранных дел. Однако власти поставили задачи перед не имеющими соответствующих полномочий личностями, которые должны просто громко кричать и угрожать, заключила Захарова.

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#калининград
#нато
#конфликт
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США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе
28 февраля 2024, 09:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США потребовали от Израиля подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского вооружения и доступа гумпомощи в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.
8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.

Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.

Аналогичные письма были направлены и в другие страны, которые не раскрываются порталом.

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#сша
#право
#джозеф байден
#сектор газа
#конфликт
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Раскрыта причина русофобской истерии в США
Посольство РФ: истерия в США показывает настрой на дестабилизацию России
28 февраля 2024, 09:44

Фото: iStock/donfiore

Русофобская истерия в США показывает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Отмечается, что такая стратегия реализуется властями США в преддверии выборов президента в России.

Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что Вашингтон осуществляет «двуличные подходы» по правозащитной тематике. Так, американские власти, которые призывают к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, в своей стране замалчивают собственные прегрешения. В частности, речь идёт о расовой дискриминации в США, полицейском произволе, частых инцидентах с ненавистью на религиозной почве и прочем.

В посольстве утверждают, что американские журналисты также часто задаются вопросом, почему власти их страны не направляют всю свою энергию на решение внутренних проблем, например на урегулированию ситуации на южной границе.

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#сша
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#политика
#выборы
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Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом
28 февраля 2024, 09:09

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в раскрытии данных о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России. Об этом Карлсон рассказал в интервью блогеру Лексу Фридману.
По словам Карлсона, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве получила широкую огласку. А сам журналист заявил, что никому не сообщал о том, что виделся с экс-сотрудником спецслужб США.

Журналист возмутился, что издание Semafor получило информацию об их встрече от американских разведведомств, которые вопреки интересам Карлсона использовали эти данные.

Также Карлсон напомнил, что во время его визита в Северную Корею у него возникли проблемы с телефоном. Затем выяснилось, что его прослушивало южнокорейское правительство, которое было убеждено в поддерживании связи журналиста с Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

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#встреча
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#обвинение
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«Распоясавшиеся европейские сателлиты»: В РФ оценили план США послать войска на Украину
Посол Антонов: США понимают, чем чревата отправка их союзниками войск на Украину
28 февраля 2024, 08:31

Фото: istock / rarrarorro

Российский полос в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не может не понимать, чем чревата отправка западных военных на территорию Украины. Об этом пишут РИА Новости.

«Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину», — подчеркнул Антонов.
Посол напомнил Пентагону об единственном способе предотвращения конфликтов — возвращение к принципу неделимости безопасности. Он призвал Штаты вспомнить об азах международной политики с учётом особой ответственности РФ и США.

Ранее Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#посол
#новости
#рф
#антонов
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В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета
ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители из-за военного самолета РФ Ил-20М
28 февраля 2024, 07:43

Фото: istock / yucelyilmaz

ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за российского военного самолета Ил-20М. Об этом говорится в их сообщении в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — сказано в сообщении.
По данным ВВС Германии, операцию завершили без инцидентов после установления визуального контакта с воздушным судном РФ.

До этого Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования по «Северным потокам».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#фрг
#twitter
#рф
#истребители
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