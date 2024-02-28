Стало известно о призывах конгрессменов США к диалогу по Украине

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Все больше сенаторов-республиканцев приходят к выводу, что украинский конфликт нужно завершить путем переговоров с РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных законодателей.
Авторы материала заявляют, что несколько месяцев назад мысль о диалоге с Россией не пользовалась популярностью среди конгрессменов. Но сейчас все больше политиков считают, что украинский конфликт должен закончиться мирным путем.
«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — заявил зампред сенатского комитета по разведке Марко Рубио, республиканец от Флориды.
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Алина Юрчак