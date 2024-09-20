Зеленский ввел санкции против России и ряда государств

Санкции против РФ, КНР, а также Ирана и ОАЭ ввел глава киевского режима Владимир Зеленский. Данные указаны на его официальном сайте. Уточняется, что ограничительные меры в отношении России коснулись шести физлиц и 42 юрлиц.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе.
Санкционные меры приняты на ближайшее десятилетие. Таким образом иностранные суда не могут входить в украинские территориальные воды и порты. То же касается и воздушных суден. Совместные договора и соглашения приостановлены.
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