Захарова призвала агентство Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике агентство Reuters за публикацию ложной информации о гибели бывшего президента Сирии Башаре Асаде.
Она подчеркнула в Telegram-канале, что агентство должно опровергнуть свои прежние утверждения.
Ранее, 8 декабря, Reuters сообщило, что Асад якобы покинул Дамаск на борту самолета Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air и направился в неизвестном направлении. Согласно сообщению, самолет исчез с радаров спустя 40 минут после вылета.
Позднее стало известно, что самолет снова появился на радарах в районе Дамаска, опровергая информацию об инциденте.
На данный момент сообщается, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и находится вместе со своей семьей в Москве.
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«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — иронично отметила Захарова.
Ранее, 8 декабря, Reuters сообщило, что Асад якобы покинул Дамаск на борту самолета Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air и направился в неизвестном направлении. Согласно сообщению, самолет исчез с радаров спустя 40 минут после вылета.
Позднее стало известно, что самолет снова появился на радарах в районе Дамаска, опровергая информацию об инциденте.
На данный момент сообщается, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и находится вместе со своей семьей в Москве.
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Мария Моисеева