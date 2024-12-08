AFP: дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся

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В Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления, сообщило Agence France-Presse.
«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — подчёркивалось в материале агентства.
На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол, проинформировала израильская газета Times of Israel.
Ранее сообщалось, что на западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва. Израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.
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Ольга Енгалычева