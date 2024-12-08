США настаивают на наказании бывшего президента Сирии

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Американский президент Джо Байден заявил о необходимости привлечь бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности.
Заявление прозвучало на фоне эскалации ситуации в Сирии и масштабного наступления оппозиционных формирований, которые заняли крупные города, включая Алеппо, Хомс и Дамаск.
Ранее сообщалось, что США внимательно следят за событиями в Сирии.
27 ноября вооруженная оппозиция начала наступление на правительственные силы в нескольких провинциях, включая Алеппо и Идлиб. К 7 декабря крупные города и столица Сирии оказались под контролем оппозиции.
После внутрисирийских переговоров Асад покинул страну и пост президента.
Источник из Кремля сообщил ТАСС, что Башар Асад находится в Москве, где ему предоставлено убежище.
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«Асад должен понести ответственность», — сказал Байден, выступая в Белом доме.
Ранее сообщалось, что США внимательно следят за событиями в Сирии.
27 ноября вооруженная оппозиция начала наступление на правительственные силы в нескольких провинциях, включая Алеппо и Идлиб. К 7 декабря крупные города и столица Сирии оказались под контролем оппозиции.
После внутрисирийских переговоров Асад покинул страну и пост президента.
Источник из Кремля сообщил ТАСС, что Башар Асад находится в Москве, где ему предоставлено убежище.
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Мария Моисеева