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США настаивают на наказании бывшего президента Сирии

Джо Байден потребовал привлечь Башара Асада к ответственности
Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Джо Байден заявил о необходимости привлечь бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности.
Заявление прозвучало на фоне эскалации ситуации в Сирии и масштабного наступления оппозиционных формирований, которые заняли крупные города, включая Алеппо, Хомс и Дамаск.

«Асад должен понести ответственность», — сказал Байден, выступая в Белом доме.


Ранее сообщалось, что США внимательно следят за событиями в Сирии.

27 ноября вооруженная оппозиция начала наступление на правительственные силы в нескольких провинциях, включая Алеппо и Идлиб. К 7 декабря крупные города и столица Сирии оказались под контролем оппозиции.

После внутрисирийских переговоров Асад покинул страну и пост президента.

Источник из Кремля сообщил ТАСС, что Башар Асад находится в Москве, где ему предоставлено убежище.

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#байден
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Захарова призвала агентство Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада
Захарова: Reuters должно опровергнуть фейк о гибели Асада
08 декабря 2024, 23:16

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике агентство Reuters за публикацию ложной информации о гибели бывшего президента Сирии Башаре Асаде.
Она подчеркнула в Telegram-канале, что агентство должно опровергнуть свои прежние утверждения.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — иронично отметила Захарова.
Ранее, 8 декабря, Reuters сообщило, что Асад якобы покинул Дамаск на борту самолета Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air и направился в неизвестном направлении. Согласно сообщению, самолет исчез с радаров спустя 40 минут после вылета.

Позднее стало известно, что самолет снова появился на радарах в районе Дамаска, опровергая информацию об инциденте.

На данный момент сообщается, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и находится вместе со своей семьей в Москве.

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#сирия
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Al Arabiya: РФ могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа
08 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/macky_ch

Российская Федерация якобы могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа в Сирии для обеспечения защиты мирного населения, сообщил телеканал Al Arabiya.
«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — подчёркивалось в материале телеканала.

Дополнительно уточнялось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела комендантский час из-за напряженной обстановки в регионе.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращал внимание, что свержению президента Сирии Башара Асада способствовали удары ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Глава израильского правительства уточнил, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», но выражает готовность к обороне и не позволит каким-либо враждебным Израилю силам укрепить силы на границе.

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#россия
#армия
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#израиль
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Эрдоган заявил, что в мире из лидеров остался лишь он и Путин
08 декабря 2024, 22:22

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались лишь два лидера с большим опытом — он и президент РФ Владимир Путин, проинформировало агентство ТАСС.
«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — обратил внимание президент Турции.

Во время общения с молодежью в провинции Газиантеп Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжение диалога. Он отметил необходимость продолжения политики. Президент Турции вспомнил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в «Германии закончилась политика».

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество стран в рамках телефонного разговора.

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#политика
#владимир путин
#президент
#реджеп тайип эрдоган
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Асад с семьей прибыл в Москву, РФ предоставила ему убежище
08 декабря 2024, 21:27

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Кремле.
Отмечалось, что Башар Асад со своим семейством пребывает в Москве.

«Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — обратил внимание собеседник агентства в Кремле.

Ещё источник подчеркнул, что вооруженная сирийская оппозиция гарантировала безопасность российским военным базам, которые находятся в Сирии и всем дипломатическим учреждениям.

Накануне Министерство иностранных дел РФ дало подтверждение тому, что Башар Асад сложил президентские полномочия и уехал из Сирии. Тогда местонахождение Асада там не указывали.

МИД РФ отмечало, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии, а ещё сказал передать власть мирным путем.

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#россия
#безопасность
#власть
#пост
#президент
#сирия
#москва
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Вице-премьер Савельев: в России хотят изготовить 994 самолета в обозримом будущем
08 декабря 2024, 20:24

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев заявил, что в ближайшем будущем в РФ планируют изготовить 994 гражданских самолета различных типов, сообщила платформа «Смотрим».
Он обратил внимание, что в реализации данной цели будет участвовать Министерство промышленности и торговли (Минпромторг). При том в основном акцент сделается на российскую технику, уточнил Савельев.

«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

Ранее Виталий Савельев назвал единственное условие, при котором Российская Федерация станет покупать иностранные воздушные судна. Вице-премьер отметил, что страна сделает подобное лишь при существенном увеличении спроса на авиаперевозки на внутреннем рынке Российской Федерации.

«Мы можем покупать (зарубежную авиатехнику), если промышленность наша не успеет сделать», — добавил Виталий Савельев.

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#россия
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Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса
08 декабря 2024, 19:47

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Во время интервью избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покинуть Североатлантический альянс (НАТО), если другие страны — члены организации не станут выполнять свои финансовые обязательства, передал телеканал NBC News.
Журналисты телеканала спросили у избранного президента Соединённых Штатов Америки о планах в отношении членства страны в Североатлантическом альянсе. Они интересовались, рассматривает ли Дональд Трамп перспективу продолжения работы в рамках военного блока.

«Если они (союзники Соединённых Штатов Америки по НАТО) будут платить по счетам — абсолютно», — обратил внимание Дональд Трамп.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро подчеркнула, что возможный выход Соединённых Штатов Америки из Североатлантического альянса приведет к ослаблению НАТО. Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента привнесла новую неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.

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#журналисты
#дональд трамп
#страны
#нато
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Трамп планирует отменить «смешное» право на получение гражданства по рождению в США
08 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/ Evgenia Parajanian

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует отменить право на получение гражданства по рождению, которое закреплено в 14-й поправке к конституции страны, передал телеканал NBC News.
«Мы должны положить этому конец», — подчеркнул избранный президент Соединённых Штатов Америки, назвав это право «смешным».

Таким образом, Дональд Трамп выражает желание забрать право на получение гражданства у детей тех родителей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов Америки, но родили ребенка на территории страны. Дональд Трамп обратил внимание, что подобное правило якобы действует лишь на территории США, но оно закреплено на конституционном уровне больше чем у 30 стран мира.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По словам американского политика, основным приоритетом будет добыча нефти.

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#сша
#политика
#президент
#дональд трамп
#страны
#право
#гражданство
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Трамп исключил военную помощь Киеву в существующих объёмах
08 декабря 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украине не стоит ожидать военной и финансовой помощи при новой американской администрации, которая начнёт работать с 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Слова самого 47-го президента США передаёт информационное агентство Reuters.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи, сколько получала раньше», — сказал Трамп.

В то же время, он подчеркнул, что не может с абсолютной уверенностью гарантировать окончание украинского конфликта. Но заверил, что сделает для окончания боевых действий всё, что в его силах.

Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

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#сша
#конфликт
#дональд трамп
#украина
#гонки
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«Бурить, детка, бурить»: Трамп озвучил приоритеты в руководстве страной
08 декабря 2024, 18:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По его словам, основным приоритетом будет добыча нефти.
«Я сосредоточусь на принципе "бурить, детка, бурить"», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Ещё в ходе своей предвыборной кампании «бывший будущий» президент США обещал с помощью увеличения добычи нефти обеспечить американский бюджет. В означенном интервью он только подтвердил, что не отказался от этой идеи.

В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я закончу конфликт за 24 часа», — обещал республиканец.

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#конфликт
#президент
#бюджет
#дональд трамп
#гонки
#интервью
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