США направили 12 десантных кораблей на Ближний Восток

Фото: istockphoto / Benny Winslow
США направляют на Ближний Восток группу боевых кораблей, включая авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные суда. Об этом сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель Пентагона.
«Согласно данным издания, в состав этой группы также входит десантная группа Wasp Amphibious Ready Group, которая состоит из трёх кораблей. На этих кораблях находятся более 4000 морских пехотинцев и моряков», — поделились в Лента.ру.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных действий, которые могут привести к эскалации конфликта.
Читайте также:
Задействованный при обмене заключёнными самолёт приземлился в Мурманске
Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Мира Полтева