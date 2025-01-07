В Белом доме заявили, что Трюдо был «верным другом» США

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ранее заявивший о намерении уйти в отставку, получил высокую оценку от Белого дома за годы работы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер назвала Трюдо «верным другом» Соединенных Штатов, отметив, что на протяжении десятилетия он тесно сотрудничал с Вашингтоном по ряду международных вопросов, включая взаимодействие в рамках G7.
«Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала пресс-секретарь.Президент США Джо Байден выразил благодарность Трюдо за партнерство.
Белый дом также подтвердил поддержку канадскому народу в их выборе нового лидера Либеральной партии и формировании правительства.
Также журналисты спросили Жан-Пьер о заявлении избранного президента США Дональда Трампа в Truth Social о том, что некоторые жители Канады якобы хотят присоединения к США в качестве 51-го штата. Однако она отказалась комментировать это, отметив, что администрация Байдена сосредоточена на текущих задачах, а не на словах будущего президента.
«Я просто не собираюсь комментировать все, что сказано избранным президентом», — отрезала Карин Жан-Пьер
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