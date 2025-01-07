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В Белом доме заявили, что Трюдо был «верным другом» США

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ранее заявивший о намерении уйти в отставку, получил высокую оценку от Белого дома за годы работы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер назвала Трюдо «верным другом» Соединенных Штатов, отметив, что на протяжении десятилетия он тесно сотрудничал с Вашингтоном по ряду международных вопросов, включая взаимодействие в рамках G7.
«Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала пресс-секретарь.
Президент США Джо Байден выразил благодарность Трюдо за партнерство.



Белый дом также подтвердил поддержку канадскому народу в их выборе нового лидера Либеральной партии и формировании правительства.

Также журналисты спросили Жан-Пьер о заявлении избранного президента США Дональда Трампа в Truth Social о том, что некоторые жители Канады якобы хотят присоединения к США в качестве 51-го штата. Однако она отказалась комментировать это, отметив, что администрация Байдена сосредоточена на текущих задачах, а не на словах будущего президента.

«Я просто не собираюсь комментировать все, что сказано избранным президентом», — отрезала Карин Жан-Пьер

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Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену
Хуситы атаковали в Красном море дронами и ракетами авианосец USS Harry Truman
07 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Sven Eckelkamp

Американский авианосец USS Harry S. Truman подвергся массированной атаке с использованием беспилотников и ракет в Красном море. Операцию против корабля провели йеменские хуситы, сообщил их представитель Яхья Сария в Telegram-канале.
По его словам, атака состоялась, когда американские войска готовились к крупному авиаудару по Йемену. На авианосец были выпущены две крылатые ракеты и четыре дрона.

«Наша операция привела к провалу американской атаки», — заявили хуситы.
Ранее удары были нанесены по израильским военным объектам в районах Тель-Авива и Ашкелона. 3 января, хуситы заявили об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для атаки на электростанцию в районе Тель-Авива. Также, 31 декабря, они уже атаковали авианосец США с помощью ракет и беспилотников.

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Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе
Кабмин Словакии: ЕК отменила встречу по транзиту газа из-за отсутствия Украины
06 января 2025, 23:27

Фото: iStock/MikeMareen

Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии, переговоры в Брюсселе, запланированные для обсуждения прекращения поставок газа в Словакию, не состоялись.
Министр экономики Словакии Денис Саков отметил, что Киев не участвовал в диалоге, что стало главной причиной отмены. Еврокомиссия уже ищет новую дату для переговоров, чтобы урегулировать последствия прекращения транзита.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России в Европу, отказавшись продлить соглашение с «Газпромом». Это привело к сокращению газовых запасов в Европе до 70%, что является минимальным показателем за последние семь лет. Морозы только усилили спрос на энергию, увеличивая вероятность роста цен на газ.

В ответ на действия Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может пересмотреть объемы помощи украинским беженцам, назвав ситуацию «саботажем государственных финансов Словакии».

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#украина
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#морозы
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#словакия
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В правительстве Грузии высмеяли Европу
Папуашвили заявил, что претензии Франции и Германии к Маску вызывают смех
06 января 2025, 22:40

Фото: istockphoto/uskarp

Претензии европейских стран, а именно, Франции и ФРГ, к бизнесмену из США Илону Маску, а также обвинения в его сторону во вмешательстве в выборы являются смешными. На этот счет высказался глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Взгляд».
Политик отметил, что создатель соцсети X выступает с жесткой критикой в отношении глав европейских государств, открыто занимая определенную позицию в отношении тех или иных политических сил.

Помимо этого, Папуашвили подчеркнул, что именно чиновники Европы поддерживают оппозиционеров Грузии, не признающих поражение на парламентских выборах в конце октября прошлого года.

Перед этим стало известно об антиправительственном митинге в Грузии.

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#мир
#грузия
#ес
#европа
#илон маск
#выборы
#новости
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Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие
06 января 2025, 20:56

Фото: istockphoto/aboud hamam

Новые сирийские власти потребовали от представителей Рабочей партии Курдистана (РПК)* сложить оружие, передает издание Hürriyet, ссылаясь на источники.
«А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война», — сказано в материале.
В конце ноября боевики атаковали сирийскую армию. Уже 8 декабря они захватили телевидение, объявив о захвате власти. Тогдашний президент республики Башар Асад покинул страну, перебравшись в РФ, где получил политическое убежище.

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#мир
#сирия
#война
#конфликт
#террористы
#новости
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В МИД Молдавии вызвали представителя посольства РФ на фоне заявлений о ПМР
06 января 2025, 19:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Представителя российского посольства вызвали в молдавский МИД на фоне заявлений о происходящем в Приднестровье. Об этом журналистов проинформировала журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Татьяна Барак.
«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России», — говорится в сообщении.
С 1 января Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу, что вызвало энергетический кризис в Приднестровье. Уточнялось, что встала вся промышленность, кроме продуктовой.

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#мир
#россия
#мид
#молдавия
#приднестровье
#новости
#дипломат
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Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Алиев: координация ВС и гражданских служб России помогла бы избежать крушения
06 января 2025, 16:01

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Крушения самолета в казахстанском Актау можно было бы избежать при координации российских ВС и гражданских служб, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — произнес он, встретившись с семьями погибших членов экипажа и выживших бортпроводников.
Алиев добавил, что операцию «ковер» в Чечне, означающую закрытие воздушного пространства, объявили после сбития воздушного судна с земли.

Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря. Президент России Владимир Путин принес Алиеву соболезнования.

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#мир
#россия
#азербайджан
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
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Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска
Пушков: интервью сопредседателя АдГ Маску станет ударом для немецких политиков
06 января 2025, 11:06

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Решение американского миллиардера Илона Маска провести эфир с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель станет мощным ударом для властей ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, политическая партия Германии «Христианско-демократический союз» представляет собой лишь одну из версий либералов-глобалистов. Он отметил, что в идеях представителей этой партии не осталось консерватизма.

Примечательно, что американский предприниматель уже становится главным идеологом команды избранного президента США Дональда Трампа, заключил Пушков.

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#предприниматель
#мид
#партия
#илон маск
#сша
#германия
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Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок
06 января 2025, 09:52

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он сообщил в интервью RTL.
Политик отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. Барро добавил, что цель их совместной поездки в Сирию заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.

Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года
Politico включило в список «черных лебедей» 2025-го альянс Трампа и Си Цзиньпина
06 января 2025, 09:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

15 футурологов, ученых и аналитиков составили список из возможных «черных лебедей» 2025 года. Об этом сообщает издание Politico.
«Черным лебедем» называют «непредсказуемые маловероятные события», которые серьезно меняют ситуацию в мире. «Черными лебедями» в политике, по мнению ученых, может стать союз избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина и их совместное с главой Российской Федерации Владимиром Путиным участие в разработке соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Также «черными лебедями» в текущем году могут стать крупнейшая кибератака в истории, обвал рынка и глобальная паника, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в Америке из-за изменения границ штатов и значительный прорыв в квантовых вычислениях.

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