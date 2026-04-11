Мирошник оценил возможность продления пасхального перемирия
России нет никакой нужды предоставлять Киеву более длительный перерыв, чем обозначенный ранее президентом Владимиром Путиным срок пасхального перемирия. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Напомним, что глава государства объявил перемирие с 16:00 11 апреля до конца следующего дня. По словам Мирошника, в случае более длительного режима прекращения огня ВСУ смогут перегруппироваться, выстроить новые оборонительные укрепления и нарастить военную мощь для новой эскалации.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Глава киевского режима заявил, что украинская сторона будет «действовать соответственно».
