В Киеве заявили о завершении работы над гарантиями безопасности с США

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Работа США и Украины над гарантиями безопасности почти завершена.
Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону помощнику президента Штатов по нацбезопасности Джейкому Салливану, сообщает пресс-служба офиса.
Также страны обсудили подготовку Киева к «саммиту мира» в Швейцарии. По словам Ермака, это мероприятие несет важность для всех государств.
Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, отметив важность усиления противовоздушной обороны страны.
Читайте также:
США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
Страны НАТО проиграют в противостоянии с Россией — экс-полковник США Ларри Уилкерсон
Расследованием обстоятельств смерти Мэттью Перри занимаются все федеральные агентства Соединенных Штатов Америки
Также страны обсудили подготовку Киева к «саммиту мира» в Швейцарии. По словам Ермака, это мероприятие несет важность для всех государств.
Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, отметив важность усиления противовоздушной обороны страны.
Читайте также:
США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
Страны НАТО проиграют в противостоянии с Россией — экс-полковник США Ларри Уилкерсон
Расследованием обстоятельств смерти Мэттью Перри занимаются все федеральные агентства Соединенных Штатов Америки
Алёна Самарева