«Видно по золотым унитазам»: Путин заявил о деградации Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации украинских государственных институтов и армии. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны. Слова Владимира Владимирович приводит РИА Новости.
Путин отметил, что число дезертиров в Вооружённых силах Украины растёт.
«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — подчеркнул российский лидер.Одновременно президент РФ констатировал изменения в российских Вооружённых силах после начала специальной военной операции. По его словам, преобразования затронули управление войсками, тактику, стратегию, оснащение, работу оборонно-промышленного комплекса и стратегическую составляющую.
