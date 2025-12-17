Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога

17 декабря 2025, 16:40

Путин: РФ освободит земли военным путем в случае отказа Украины от диалога

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.





Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ успешно наступают и побеждают врага. Путин выразил твёрдую уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.





«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — добавил глава российского государства.