Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога
Путин: РФ освободит земли военным путем в случае отказа Украины от диалога
Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ успешно наступают и побеждают врага. Путин выразил твёрдую уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — добавил глава российского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.