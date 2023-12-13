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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в социальной сети X написал, что Вашингтон использовал значительную часть денег, которые были обещаны Украине, на нужды собственной армии, бросив Евросоюз в одиночку заниматься ее восстановлением.
Мариани утверждает, что это приведет к финансовому уничтожению Европейского союза. Парламентарий отметил, что завуалирование налогового стимулирования граждан международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию является гениальным ходом американского лидера Джо Байдена.
Мариани отметил, что Евросоюз в общей сумме потратил 158 миллиардов евро на поддержку Украины: 88 миллиардов уже было потрачено, также необходимо вложить еще 70 миллиардов до 2027 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции.
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Мариани отметил, что Евросоюз в общей сумме потратил 158 миллиардов евро на поддержку Украины: 88 миллиардов уже было потрачено, также необходимо вложить еще 70 миллиардов до 2027 года.
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Екатерина Коршунова