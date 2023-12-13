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США нажились на украинском конфликте, заявил евродепутат

Евродепутат: США бросили ЕС в одиночку заниматься восстановлением Украиной
13 декабря 2023, 15:29
Фото: iStock/Jorisvo

Фото: iStock/Jorisvo

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в социальной сети X написал, что Вашингтон использовал значительную часть денег, которые были обещаны Украине, на нужды собственной армии, бросив Евросоюз в одиночку заниматься ее восстановлением.
Мариани утверждает, что это приведет к финансовому уничтожению Европейского союза. Парламентарий отметил, что завуалирование налогового стимулирования граждан международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию является гениальным ходом американского лидера Джо Байдена.

Мариани отметил, что Евросоюз в общей сумме потратил 158 миллиардов евро на поддержку Украины: 88 миллиардов уже было потрачено, также необходимо вложить еще 70 миллиардов до 2027 года.


Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции.

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#евросоюз
#рф
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Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ
NYT: в ВСУ для восполнения потерь нужно мобилизовать по 20 тысяч человек в месяц
13 декабря 2023, 15:53

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.
Украинское командование не оглашает количество потерь в рядах ВСУ, однако очевидно, что для восполнения рядов военных, необходимо проводить наборы на службу ежемесячно в течение всего будущего года. 

В начале осени американское издание Time сообщало, что на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 43 лет. Прежде выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен. Такая мера введена из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ, сообщало агентство, ссылаясь на слова помощника президента Украины.  

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#киев
#мобилизация
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Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Медведев: нужно отстоять Родину и не дать пустить под откос труды поколений
13 декабря 2023, 15:50

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимо отстоять тысячелетнюю Родину и не дать пустить под откос труды поколений. Об этом Медведев сообщил на дискуссионной площадке «Единой России».
Зампред Совбеза РФ в своем обращении к молодому поколению подчеркнул, что именно они будут принимать необходимые решения в ближайшее время. Он также добавил, что будущее не будет скучным.

Ранее Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах. Он заключил, что в Вашингтоне осознают, что ВС России будут и дальше давить неонацистов на Украине.

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#медведев
#рф
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Посол Гармонин: В случае отправки Швейцарией оружия Киеву последствия неизбежны
13 декабря 2023, 15:49

Фото: istockphoto/william87

Швейцария неминуемо столкнётся с целым рядом неприятных экономических последствий, а геоэкономический статус страны будет безвозвратно утерян. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что дрейф альпийского государства в сторону НАТО вполне очевиден, но он ещё не стал необратимым. В стране есть как лоббисты как этого направления, так и более здравые политики, осознающие его пагубность. Решение же Швейцарии о прямых поставках вооружений Киеву повлечёт за собой целый каскад разрушительных и дестабилизирующих последствий, считает Гармонин.

Во-первых, большинство стран в мире перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причём не только в вопросе «добрых услуг» посредника, но и как надёжное место для хранения денежных активов. Также Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение и получит серьёзный удар по своему финансовому сектору. Это заведомо проигрышный для Берна путь. Такое решение окончательно похоронит нейтральный статус Швейцарии в глазах всего мира, заключил дипломат.

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#украина
#оружие
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В Екатеринбурге остановлено движение трамваев из-за мертвой женщины
В Екатеринбурге в трамвае скончалась женщина, движение парализовано
13 декабря 2023, 15:44

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Екатеринбурге в трамвае во время поездки скончалась одна из пассажирок. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на скорую помощь.
ЧП произошло на остановке «ДК ВОС». Женщине резко стало плохо во время поездки. Вагоновожатый оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли спасти пассажирку. К моменту их приезда она уже была мертва.

«Пассажирка лежала на задних сиденьях, нога была перевязана» — рассказал очевидец трагедии.

В южном депо города предупредили, что на данном участке движение трамваев временно остановлено.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном.  Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте.

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#поездки
#медики
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Лай собак завершил выступление фон дер Ляйен о мощи Европы
13 декабря 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Громкий собачий лай завершил выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС.
Политик выступала на пленарной сессии во французском Страсбурге. Она призвала членов заседания продемонстрировать всем мощь Европы, которая объединилась и стоит, высоко подняв голову. После ее финальной фразы «Да здравствует Европа», из динамиков раздался громкий и продолжительный собачий лай. 
 
Участники сессии переглядывались, обменивались короткими комментариями и смеялись. 
 
Один из парламентариев предположил, что лай из динамиков принадлежит одному из сторонников главы ЕК. Позже инцидент прокомментировали в Европарламенте. Оказалось, что в помещении присутствовали служебные собаки, которые могли пройти рядом с микрофонами, из-за чего звук был слышен в динамиках во всем зале. 

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#собаки
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Байден сделал резкое заявлению в отношении Израиля из-за бомбардировок Газы
13 декабря 2023, 15:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять поддержку стран-союзниц из-за неизбирательных бомбардировок сектора Газа. Такие данные приводит ВВС.
По словам американского лидера, Израиль может опираться на США в вопросе безопасности.

«У него (Израиля – ред.) есть ЕС, у него есть Европа, у него есть большая часть мира. Но они начинают терять эту поддержку из-за неизбирательных бомбардировок», — сказал Байден спонсорам своей предвыборной кампании.

При этом некоторые западные СМИ утверждают, что США дали Израилю время до Нового года, чтобы они прекратили свое наступление в секторе Газа.

США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе. По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения.

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#сша
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#ес
#байден
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Зеленский раскрыл неожиданную деталь о ЗРК Patriot
Зеленский: на Украине ЗРК Patriot хватает только на защиту Киева
13 декабря 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг украинской столицы, приводит его слова издание Politico.
По словам украинского лидера, другие регионы страны не защищены, так как ЗРК хватает только для создания купола над столицей. Зеленский не стал уточнять количество комплексов, которыми располагает Киев, но отметил, что их не так много. 
 
Журналисты оценили слова президента и заявили, что он тем самым, пытался намекнуть, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, которые могут быть рассредоточены во всех регионах.  
 
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американский ЗРК Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что только российское вооружение может поражать орудие такого типа. 

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#вс рф
#зеленский
#ракеты
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Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами
13 декабря 2023, 14:35

Фото: Мособлдума

Между парламентами Москвы и Московской области сложилось плодотворное и конструктивное взаимодействие. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на конференции, посвящённой 30-летию Конституции России и 30-летию Мособлдумы, передаёт корреспондент «Радио 1».
«За эти 30 лет между Московской городской думой и Московской областной думой налажено взаимодействие по различным направлениями. Это началось ещё в 1996 году с создания совместной комиссии по координации законотворческой деятельности. В рамках этой комиссии было подготовлено более 30 различных законопроектов, которые рассматривались Государственной думой и Советом Федерации», – отметил столичный парламентарий. 
По его словам, законодатели двух регионов постоянно работают над различными темами. 
 
«Так, в 2022 году нами совместно был внесён один из федеральных законов который был направлен на борьбу с незаконными свалками строительных материалов. Он был принят обеими палатами парламента и сегодня действует. Также мы вместе работаем в рамках помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – сказал Шапошников
Он выразил уверенность в том, что 30 лет – только начало взаимодействия и совместной работы двух парламентов, поздравил коллег с 30-летием и пожелал конструктивной работы на благо жителей Подмосковья. 
 
13 декабря Мособлдума отмечает 30-летие. В конференции в Красногорске, посвящённой этому событию и 30-летию Конституции России, участвуют полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, главы ведомств и муниципальных администраций, представители духовенства.
 
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#законопроект
#госдума
#совет федерации
#подмосковье
#московская область
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Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами, заявил Орбан
Орбан: Запад ошибается, если думает, что Путин страдает из-за отсутствия встреч
13 декабря 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад глубоко ошибается, когда думает, что российский лидер Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что западные лидеры не проводят с ним встреч, это полное непонимание сути политики. Об этом Орбан сообщил в интервью порталу Mandiner.
Орбан подчеркнул, что при любых конфликтных ситуациях необходимо вести переговоры и поддерживать контакты с целью того, чтобы они разрешились. Он также отметил, что именно по этой причине ему не интересно, что о нем говорят на Западе.

Орбан заключил, что на его решения не влияют позиции Бельгии или США, так как именно он выбирает пути действий для осуществления или поддержания венгерских интересов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. 

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