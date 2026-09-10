Трамп объявил срок окончания конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится после выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. Его слова прозвучали в разговоре с журналистами.
Американский лидер утверждает, что Иран использует текущую ситуацию с атаками США для поддержки «группы приятных, слабых людей» в их попытках одержать победу над республиканцами на выборах. По мнению Трампа, после голосования у Тегерана не останется возможностей для маневра. Выборы в конгресс запланированы на 3 ноября.
США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, на что Иран ответил своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако вскоре снова произошли обмены ударами. К настоящему моменту конфликт остается нерешенным.
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