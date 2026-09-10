Трамп объявил срок окончания конфликта с Ираном

10 сентября 2026, 01:46

Трамп: конфликт с Ираном завершится после выборов в Конгресс США

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится после выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. Его слова прозвучали в разговоре с журналистами.