Иран поставил США условия для открытия Ормузского пролива
Иран передал американской стороне через посредников список из семи условий, выполнение которых необходимо для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, до тех пор, пока эти семь условий, одобренные высшими должностными лицами Ирана, не будут выполненными, пролив останется закрытым. Источник также отметил, что готовящиеся договоренности между Тегераном и Маскатом, которые стороны рассчитывают обнародовать в понедельник, не подразумевают открытия Ормуза. Другие страны примут участие во встрече исключительно для получения информации о деталях организации судоходства в проливе.
Согласно достигнутой договоренности, маршрут входа в Персидский залив будет полностью проходить через территориальные воды Ирана, а маршрут выхода — частично через иранские территориальные воды. При этом южный коридор в Ормузском проливе, на открытии которого настаивали США, будет закрытым.
Ранее МИД Исламской Республики сообщил, что в понедельник Тегеран проведет встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане. На ней планируется обсудить вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в этой водной артерии.
До обострения конфликта в регионе Ормузский пролив был одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами — через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В середине прошлого месяца Дональд Трамп заявлял, что этот путь открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. Иранская сторона при этом утверждает обратное. Из-за сохраняющейся напряженности количество проходящих через пролив танкеров и газовозов сократилось до единичных показателей.
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