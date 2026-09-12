Иран поставил США условия для открытия Ормузского пролива

12 сентября 2026, 22:50

Tasnim: Иран поставил перед США семь условий для открытия Ормузского пролива

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Иран передал американской стороне через посредников список из семи условий, выполнение которых необходимо для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.