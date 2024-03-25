Заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в России

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Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске. Об этом пишет ТАСС.
После этого участники заседания приступили к обсуждению текущей повестки.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза выразили слова поддержки и сочувствия относительно произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» теракта.
Президент Франции Макрон рассказал о важности сплочения всех мировых держав в вопросе поиска причастных к теракту. Наряду с этим он отметил, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно безосновательно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».
Четверых обвиняемых в трагедии задержали и отправили в СИЗО. В понедельник 25 марта по требованию СК РФ в суд привезли еще трех пособников террористов.
На момент написания материала, 25 марта, спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус сити холла», об этом сообщили в МЧС.
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ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза выразили слова поддержки и сочувствия относительно произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» теракта.
Четверых обвиняемых в трагедии задержали и отправили в СИЗО. В понедельник 25 марта по требованию СК РФ в суд привезли еще трех пособников террористов.
На момент написания материала, 25 марта, спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус сити холла», об этом сообщили в МЧС.
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Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла»
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ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Мария Федоровцева