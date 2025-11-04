04 ноября 2025, 12:29

Уолтц: США не хотят позволить РФ и КНР определять мировые стандарты

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Для Вашингтона важно активно работать с ООН и связанными с ней организациями по всему миру для недопущения, чтобы глобальные стандарты задавали Россия и Китай.





Об этом в интервью порталу Breitbart заявил постоянный представитель США Майк Уолтц. По его словам, стране предстоит сделать выбор.





«Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку «Америка прежде всего», — добавил Уолтц.