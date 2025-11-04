США в среду запустят межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
США 5 ноября проведут тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III
США планируют 5 ноября по московскому времени провести испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает 30-е крыло космических сил США на базе «Ванденберг» в Калифорнии, передаёт РИА Новости.
По данным пресс-релиза, ракету направят в сторону полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн.
«Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке от 23:01 по 5:01 по тихоокеанскому времени (с 10:01 по 16:01 мск 5 ноября) в северной части (базы – прим. ред.) Ванденберг», – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что запуск является стандартным, его запланировали ещё много лет назад.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону возобновить испытания ядерных систем. Глава Минэнерго Крис Райт пояснил, что речь идёт не о подрывах, а о проверке компонентов оружия для подтверждения их исправности.
На вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещённых в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. Дальность этих межконтинентальных ракет превышает 6 тысяч миль.
В феврале 2025 года база «Ванденберг» уже сообщала о проведении тестового пуска невооруженной ракеты Minuteman III.