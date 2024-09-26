В Белом доме заявили, что политика США по ракетным ударам ВСУ вглубь России остается неизменной. Штаты не одобрили просьбу киевского режима после встречи Зеленского и президента Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США», — цитирует представителя Белого дома РИА новости.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился в США с «победным» планом Украины, чтобы получить разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил провести выборы президента Украины в 2025 году. Однако точная дата неизвестна.
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Лия Мурадьян