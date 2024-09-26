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Трамп отказался от интервью с Зеленским на американском телевидении

Time: Зеленский отказался встречаться с Трампом в американской резиденции
26 сентября 2024, 20:45
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Команда украинского лидера Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В ответ Трамп отказался от совместного интервью с Зеленским. Об этом сообщил журнал Time 26 сентября.
«Команды обсуждали возможность встречи, но украинская сторона это исключила, поскольку это могли воспринять, как поддержку кампании Трампа», — пишет Time со ссылкой на делегацию Зеленского в США.

По словам украинских чиновников, взамен Зеленский предложил Трампу выступить вместе на американском телевидении. Но после того, как представители киевского режима посетили военный завод в Пенсильвании, встреча сорвалась.


«Трамп обиделся», — заявил украинский чиновник американским журналистам.

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США не изменили политику по ударам вглубь России после встречи Байдена и Зеленского
США не разрешили удары по России после встречи Байдена с Зеленским
26 сентября 2024, 21:06

В Белом доме заявили, что политика США по ракетным ударам ВСУ вглубь России остается неизменной. Штаты не одобрили просьбу киевского режима после встречи Зеленского и президента Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США», — цитирует представителя Белого дома РИА новости.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился в США с «победным» планом Украины, чтобы получить разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил провести выборы президента Украины в 2025 году. Однако точная дата неизвестна.

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В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России
Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не скажется на политике Германии
26 сентября 2024, 21:02

Фото: iStock/macky_ch

Обновление ядерной доктрины России никак не скажется на внешней политике НАТО и Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Политик отметил, что этот вопрос даже не следует комментировать, поскольку Германия идёт собственным путём и делает то, что сама считает правильным.

В среду президент России Владимир Путин предложил обновить основы госполитики в сфере ядерного сдерживания. Так, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в тот момент, когда противник, даже используя обычное вооружение, создаёт критическую угрозу суверенитету страны. Также Россия справе применить ядерные ракеты в случае агрессии против Белоруссии как союзного государства.

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«Поплакаться в жилетку»: Зеленского вывели на чистую воду после слов об уничтоженных ТЭС
Военэксперт Дандыкин: Зеленский выпрашивает деньги, заявляя об уничтоженных ТЭС
26 сентября 2024, 20:52

Президент Украины Владимир Зеленский словами о полном уничтожении в стране тепловых электростанций выпрашивает деньги у Запада. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, на Украине огромное количество ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, в том числе на Западной Украине, где не ведутся боевые действия. Часть действительно повреждённых объектов киевские власти восстанавливают, к тому же западные союзники поставляют им трансформаторы и подстанции. Это указывает на то, что Зеленский нагло врёт, пытаясь выставить Россию беспощадной и выпросить дополнительное финансирование у Запада.

Дандыкин в беседе с NEWS.ru уточнил, что станций на Украине действительно стало гораздо меньше. Но они не разрушены полностью, как на это указывает Зеленский.

Военэксперт уличил украинского президента в попытке найти выгоду: сначала он указывает на якобы успехи ВСУ на всех направлениях, а после начинает снова просить о помощи.

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Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов
Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов
26 сентября 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Россия и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов, этому примеру должны последовать и другие ядерные страны. Об этом заявил 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов», — сказал Гутерреш в ходе генассамблеи ООН.

По словам генсека, мир так и не приблизился к уничтожению ядерного оружия, несмотря на огромные «экзистенциальные риски», которые оно представляет. Теперь ООН опасается новой возможной гонки вооружений между ядерными державами.
«Мы движемся в совершенно неверном направлении», — добавил Гутерреш.

Генсек ООН обозначил, что мир должен идти по пути разоружения и нераспространения ядерной угрозы.

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#сша
#россия
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В Ливане раскрыли число погибших с начала израильских бомбардировок
Центр ЧС: число погибших в результате атак ЦАХАЛ в Ливане достигло 1540
26 сентября 2024, 20:14

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число погибших в результате бомбардировок израильской армией различных регионов Ливана достигло 1,5 тысяч, ещё 5,4 тысячи жирных граждан получили ранения. Об этом сообщили в центре экстренных ситуации при ливанском Минздраве.
Отмечается, что с начала ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по районам Ливана погли 1540 человек, ещё 5400 получили ранения различных степеней тяжести.

За минувший день от израильских ударов погибли 60 мирных жителей, пострадали более 80.

Также в отчёте центра указано, что в 565 пунктах временного пребывания было размещено 77,1 тысячи беженцев, эвакуировавшихся из обстреливаемых регионов.

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Лавров: Резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ по КНДР является ничтожной
26 сентября 2024, 19:56

Фото: сайт Кремля

Резолюция Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) носит вредный, неадекватный и разрушительный характер. Российская сторона решительно отвергает этот документ.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва изначально выступала против бессмысленной затеи западных стран с этой резолюцией именно из-за её разрушительного характера. Причём своё мнение мы излагали чётко и аргументированно, отметил глава российского МИД.

Очевидно, что российская сторона не может согласится с предвзятыми и односторонними посылами, положенными в основу резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ. Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой реальной ценности документ, заключил Лавров.

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США будут участвовать в предоставлении Киеву безвозмездного кредита в $50 млрд
26 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/Andrii Atanov

США согласились участвовать в инициативе «Группы семи» (G7) по предоставлению Украины безвозмездного кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
При это отмечается, что объём вклада Штатов в этот кредит будет зависеть от внесения изменений в санкционный режим Евросоюза против России.

Так, если ЕС усовершенствует режим санкций против России, в первую очередь сделав его более предсказуемым, Вашингтон готов будет внести 20 миллиардов долларов в масштабный план оказания помощи Киеву.

Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудра заявила, что западные страны так и не предоставили Киеву подробностей о сроках и условиях получения кредита в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных активов России.

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#украина
#кредит
#евросоюз
#санкции
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В Узбекистане после избиения школьника призвали МИД РФ «заниматься своими делами»
Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД РФ «заниматься своими делами»
26 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/Diy13

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» в связи с инцидентом с избиением школьника, потребовавшего от учительницы преподавать на русском языке. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Накануне стало известно, что учительница русского языка в ташкентской школе жестоко избила ученика, потребовавшего, что она вела этот урок на русском языке. После этого МИД России запросил у Узбекистана разъяснения по этому делу.

Кадиров отметил, что было бы правильно, если бы российский МИД занимался внутренними делами своего государства, а не заботился о внутренних делах Узбекистана.

Также он назвал такую бурную реакцию российских властей на этот инцидент попыткой «поднять шум на пустом месте».

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Трамп: Украина бы уцелела, согласившись на любую мирную сделку
26 сентября 2024, 17:47

Фото: сайт Кремля

Украина была бы цела, если бы власти страны согласились на любую мирную сделку. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Любая сделка, заключённая ещё до вооружённого конфликта, пусть даже самая неудачная и невыгодная, не привела бы к такой плачевной ситуации, в которой находится Украина сейчас, передаёт слова политика информационное агентство Associated Press (AP).

«Если бы Киев тогда согласился на плохую сделку, то сейчас дела бы обстояли гораздо лучше», — заявил бывший, а, возможно, и будущий президент Соединённых Штатов.

По мнению Трампа, украинцы поступились бы немногим, зато и множество людей были бы живы, и здания бы уцелели и простояли ещё много лет, а сейчас от многих городов, да и от всей страны, по сути, остались одни развалины. Экс-президент подчеркнул, что сейчас с Украиной нельзя вести переговоры, так как этой страны «больше не существует».

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