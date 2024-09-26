Трамп отказался от интервью с Зеленским на американском телевидении

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Команда украинского лидера Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В ответ Трамп отказался от совместного интервью с Зеленским. Об этом сообщил журнал Time 26 сентября.
«Команды обсуждали возможность встречи, но украинская сторона это исключила, поскольку это могли воспринять, как поддержку кампании Трампа», — пишет Time со ссылкой на делегацию Зеленского в США.
По словам украинских чиновников, взамен Зеленский предложил Трампу выступить вместе на американском телевидении. Но после того, как представители киевского режима посетили военный завод в Пенсильвании, встреча сорвалась.
«Трамп обиделся», — заявил украинский чиновник американским журналистам.
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Лия Мурадьян