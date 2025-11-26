США не намерены приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году

26 ноября 2025, 21:54

ЮАР рискует остаться без приглашения на саммит G20 в США

Фото: Istock / leolintang

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует приглашать Южно-Африканскую Республику на мероприятия саммита G20, который пройдёт в США в 2026 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.