США не намерены приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году
Администрация президента США Дональда Трампа не планирует приглашать Южно-Африканскую Республику на мероприятия саммита G20, который пройдёт в США в 2026 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, подобное решение станет беспрецедентным — впервые за два десятилетия одна из стран будет полностью отстранена от участия во встречах крупнейших мировых экономик.
Ранее США отказались направлять своих представителей на саммит G20 в Йоханнесбурге, заявив о несогласии с его повесткой. Дональд Трамп тогда заявил, что представители американского правительства не будут участвовать в мероприятиях «там, где нарушаются права белого населения». Вашингтон также отказался поддержать коллективную декларацию саммита.
