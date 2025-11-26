Совбез Турции предупредил о риске эскалации на Украине
Совет безопасности Турции заявил, что текущие события на Украине указывают на риск эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление заседания Совбеза.
В документе подчёркивается необходимость поиска дипломатического решения в свете возможного обострения ситуации. Турция намерена продолжать усилия по достижению прочного и справедливого мира.
Ранее CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана США, считая их «красными линиями». В Москве отметили, что американская инициатива известна, но обсуждений ещё не было. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссии планируется начать на следующей неделе с приездом спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и членов американской команды.
