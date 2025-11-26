Совбез Турции предупредил о риске эскалации на Украине

26 ноября 2025, 21:38

Турция отмечает угрозу обострения конфликта на Украине и призывает к дипломатии

Фото: Istock / znm

Совет безопасности Турции заявил, что текущие события на Украине указывают на риск эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление заседания Совбеза.