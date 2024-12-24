Валентина Матвиенко (фото: kremlin.ru)
Сильная Европа не нужна США, следующей в плане попыток нанесения стратегического поражения будет именно она, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
В беседе с журналистами Матвиенко напомнила, что в 2014 году, когда только начали вводиться жёсткие антироссийские санкции против Крыма и Севастополя, она предупреждала, что Европа станет следующей. На России Штаты «разминаются», а на Европу будет нанесено следующее стратегическое поражение. Это связано с тем, что США видит в сильной Европе конкурента. Вашингтону нужна только та Европа, которая подчинена в политическом, военном и экономическом плане.
Этой же позиции Матвиенко придерживается и по сей день.
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Анастасия Чинкова