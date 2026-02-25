США не поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН
США воздержались от голосования в ГА ООН по антироссийской резолюции, касающейся конфликта на Украине. Трансляция заседания прошла 24 февраля на официальном сайте организации.
Документ для рассмотрения подготовили представители киевского режима. Против резолюции проголосовали 12 стран, включая Россию, Беларусь, Иран и КНДР. В поддержку резолюции высказались 107 государств, а 51 страна, среди которых США, Армения, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Сербия и Узбекистан, решила воздержаться от голосования.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в своем выступлении осудила Киев за представленный документ и назвала голосование политизированным. По ее словам, если бы украинские власти действительно стремились к миру, то сосредоточили бы свои усилия на поиске дипломатических и взаимоприемлемых решений.
