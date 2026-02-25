Небензя раскритиковал план Запада по передаче Киеву ядерного оружия
Планы по снабжению Киева ядерным оружием являются безответственными, опасными и противоправными. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Он отметил, что другие западные страны осознают всю степень безрассудства действий Лондона и Парижа. Например, Берлин отказался участвовать в этой инициативе.
По словам Небензи, европейские страны не проявляют интереса к мирным переговорам и не заботятся о будущем украинского народа. При этом, как считает российский дипломаn, Европа готова поддерживать Киев только до тех пор, пока он остается противником России, а сам Владимир Зеленский не проявляет стремления к миру.
В российском постпредстве при ООН подчеркнули, что Москва обладает всеми необходимыми средствами для противодействия подобным действиям.
Ранее в СВР сообщили о планах Великобритании и Франции тайно передать киевскому режиму ядерное оружие. В качестве одного из вариантов рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
