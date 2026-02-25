Небензя раскритиковал план Запада по передаче Киеву ядерного оружия

25 февраля 2026, 01:01

Небензя назвал безответственным план снабдить Киев ядерным оружием

Василий Небензя (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Планы по снабжению Киева ядерным оружием являются безответственными, опасными и противоправными. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.