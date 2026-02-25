Достижения.рф

Небензя раскритиковал план Запада по передаче Киеву ядерного оружия

Небензя назвал безответственным план снабдить Киев ядерным оружием
Василий Небензя (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Планы по снабжению Киева ядерным оружием являются безответственными, опасными и противоправными. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.



Он отметил, что другие западные страны осознают всю степень безрассудства действий Лондона и Парижа. Например, Берлин отказался участвовать в этой инициативе.

По словам Небензи, европейские страны не проявляют интереса к мирным переговорам и не заботятся о будущем украинского народа. При этом, как считает российский дипломаn, Европа готова поддерживать Киев только до тех пор, пока он остается противником России, а сам Владимир Зеленский не проявляет стремления к миру.

В российском постпредстве при ООН подчеркнули, что Москва обладает всеми необходимыми средствами для противодействия подобным действиям.

Ранее в СВР сообщили о планах Великобритании и Франции тайно передать киевскому режиму ядерное оружие. В качестве одного из вариантов рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.


Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0